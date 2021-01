Libre Eco week-end |

Olivier Onghena-’t Hooft, fondateur entre autres du Global Inspiration&Noble Purpose Institute, sort la version française de son ouvrage Le livre du Noble Purpose. "On se fait souvent kidnapper par la vie car on ne vit pas celle qu’on aurait voulu vivre. On le voit aussi avec les entreprises qui sont kidnappées par un système économique aujourd’hui dépassé." Une réflexion globale pour une économie d'avantage tournée vers les autres.