Reyan Bouchmal a 23 ans et des projets plein la tête depuis qu’il est enfant. "Devenir étudiant-entrepreneur, c’était presque logique pour moi. J’ai appris que ce statut existait alors qu’il n’était pas encore d’application. J’ai entamé mes démarches le 12 janvier 2017 et je dois probablement faire partie des premiers à m’être lancé", explique-t-il en souriant. Reyan a connu l’existence du statut en s’intéressant aux questions économiques et financières. Étudiant en comptabilité, il connaît tous les rouages que permet le statut et évite les inconvénients administratifs qui, selon lui, "peuvent être un véritable frein quand on a peur de se lancer." Car les aspects administratifs sont clairement des inconvénients selon Reyan, surtout si on est très vite dépassé par le lexique fiscal. "Pour ma part, je ne considère pas ce statut comme une fin en soi mais un moyen d’arriver à ce que je voulais. Il m’a facilité l’accès à un domaine en particulier : les médias."