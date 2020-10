“J’ai toute confiance mais ma liberté de parole sur l’enquête en cours est limitée”, a déclaré mardi Jean-Paul Van Avermaet, CEO de Bpost, lors de la très attendue audition en Commission parlementaire.

De cette manière, il répondait aux députés qui lui reprochaient de n’avoir fait aucune allusion, lors de son exposé, à l’enquête en cours des autorités belge et américaine sur des soupçons d’entente de prix des entreprises de gardiennage et en particulier de G4S du temps où il occupait des fonctions dirigeantes.

Il a précisé qu’il a été informé de cette enquête le 8 avril 2020 quand l’autorité belge de la concurrence lui a demandé des renseignements. “J’ai alors tenu au courant G4S et bpost. Je me suis positionné de manière transparente”, a-t-il expliqué. Et pour justifier son mutisme sur cette affaire, il a aussi expliqué qu’aux États-Unis des sanctions pénales sont prévues en cas de publicité de certains éléments. Et de répéter qu’il “avait pleine confiance sur l’issue de l’enquête".

Sur la question de savoir s’il pouvait se déplacer aux Etats-Unis où bpost a racheté l’entreprise Radial, il a expliqué qu’il “pouvait le faire dans les limites des contraintes sanitaires imposées dans le cadre de l’épidémie du Covid".

Quant à la lettre demandée par le conseil d’administration, il dit avoir donné des “réponses positives” tout en ajoutant que c’est au CA à en faire l’évaluation.

Autre polémique : le double salaire pendant quelques mois. Il s’agit pour lui “d’un pénible malentendu” dans la mesure il s’agit d’une rémunération “tout à fait normale” équivalente à un préavis”.