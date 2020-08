Quoi que peuvent en penser les syndicats locaux, je réfute catégoriquement l’accusation d’avoir asséché les filiales. Je réfute totalement le fait que ces transferts avaient pour but de sauver Camaïeu France. On est le 12 mars, en pleine crise du Covid, et on organise l’entreprise comme toute entreprise doit être organisée dans la circulation de la trésorerie. Il n’y a aucune manœuvre derrière." Joannes Soënen, le CEO du groupe Camaïeu, a tenu à répondre aux accusations portées contre lui par le syndicat CNE et répercutées dans La Libre du 7 août.