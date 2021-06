Grégoire Dallemagne, le CEO de Luminus, a été élu pour un mandat de trois ans à la présidence de la Febeg, la Fédération belge des entreprises électriques et gazières, a annoncé vendredi cette dernière. Grégoire Dallemagne, qui avait déjà assumé la présidence de la Febeg entre 2015 et 2018, succède dans cette fonction à Philippe Van Troeye, ex-CEO d'Engie Electrabel, arrivé en fin de mandat.

"Pour réduire les émissions belges de gaz à effet de serre d'au moins 55 % pour 2030 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, il faut transformer en profondeur notre société, notre économie et notre système énergétique", estime le nouveau président de la Febeg pour qui la réponse à ce défi "représente une occasion unique pour le secteur de l'énergie de contribuer au développement durable de notre société et à une relance post-crise Covid positive sur le plan économique, social et environnemental".

La Febeg compte parmi ses membres la plupart des producteurs et/ou fournisseurs d'énergies actifs en Belgique.

Dans ce contexte, la fédération et ses membres entendent réaliser une transition énergétique "durable et abordable pour tous les usagers belges".