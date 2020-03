Selon les chiffres fournis lundi par Agoria, la fédération technologique de Belgique, les entreprises du secteur (industrie manufacturière et de la défense, télécoms, aéronautique, fabrique de composants électroniques, producteurs de matériaux de base...) accusent le coup. Leur chiffre d'affaires a en moyenne été divisé par deux par rapport à celui de mars 2019, à cause d'une baisse de la demande et d'une moindre disponibilité des travailleurs, signale Agoria, qui a réalisé une enquête auprès de 190 entreprises, du 20 au 26 mars.



Le taux d'activité de ces entreprises est en baisse, parfois en chute libre comme pour l'aéronautique et l'industrie manufacturière.

© Agoria



Les raisons de cette baisse de l'activité sont avant tout une demande insuffisante et l'indisponibilité d'une partie du personnel.

© Agoria

Difficile, pour l'instant, de prévoir le pourcentage de chiffre d'affaires qui sera perdu à cause de la crise du coronavirus mais certains chefs d'entreprise l'estime déjà à 25% ou plus.

© Agoria

Plus de la moitié des entreprises industrielles sondées ont interrompu les recrutements de personnel.

© Agoria

Le pourcentage actuel de chômage temporaire atteint des sommets (90%) dans l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Dans les télécoms, au contraire, il n'est que de 7%.

© Agoria

Les entreprises se sont massivement mises au télétravail, confinement oblige.

© Agoria

Enfin, les industries ne rencontrent pas encore de problèmes d'approvisionnement.