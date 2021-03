La Chine veut devenir moins dépendante des autres pays pour l'approvisionnement en puces électroniques, dont il y a une pénurie mondiale. Le projet de 2,35 milliards de dollars est cofinancé par le gouvernement chinois.

SMIC, le plus grand fabricant chinois de puces, a averti ce jeudi que la pénurie de puces pourrait s'aggraver cette année et l'année prochaine. Les entreprises chinoises pourraient ainsi souffrir grandement si le pays n'augmente pas sa production de semi-conducteurs. La production de la nouvelle usine devrait commencer d'ici 2022.

La SMIC a été mise sur liste noire par le gouvernement américain fin décembre. Selon Washington, le fabricant de puces a des liens étroits avec l'armée chinoise. L'entreprise elle-même le nie et affirme qu'elle ne fabrique aucun produit à usage militaire. Les sanctions ont depuis rendu beaucoup plus difficile pour la SMIC l'achat de produits et de technologies américains.

Impact au-delà du secteur automobile

Le fabricant néerlandais de machines à puce ASML est le plus important fournisseur de SMIC. Il est apparu précédemment que les Américains préféreraient qu'ASML n'exporte pas ses machines EUV ultramodernes en Chine. ASML n'a donc pas obtenu de licence d'exportation néerlandaise pour l'exportation de ces machines vers la Chine.

La pénurie mondiale de puces informatiques a jusqu'à présent principalement touché le secteur automobile. Sur le plan national, Audi Brussels à Vorst et Volvo Trucks à Gand ont dû arrêter la production pendant un certain temps le mois dernier. Hier et mercredi, Volkswagen a signalé de nouveaux problèmes de production. Dans l'usine de Wolfsburg, deux lignes de production seront hors service pendant cinq jours la semaine prochaine.

Le problème ne semble désormais plus se limiter aux constructeurs automobiles. Le groupe technologique sud-coréen Samsung Electronics envisage de reporter le lancement d'un nouveau modèle de smartphone plus tard dans l'année en raison d'une pénurie de puces informatiques. D'autres acteurs technologiques ont également exprimé leurs inquiétudes.