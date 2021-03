Pour expliquer cette introduction en bourse, le club met en avant sa réussite sportive avec les excellents résultats obtenus sur la scène belge et européenne ces dernières années mais aussi sa réussite commerciale et financière avec un résultat d'exploitation de 120 millions d'euros sur la saison 2019-2020 et un bénéfice net de 24 millions d'euros.

"L'introduction en bourse envisagée devrait consister en la vente d'une partie des actions ordinaires du Club de Bruges détenues par Grizzly Sports NV, un véhicule qui sera détenu par les principaux actionnaires Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Jan Boone et Peter Vanhecke qui, avant l'offre, détiendront une participation combinée de 94,34 %", précise le Club de Bruges.

Renforcer la visibilité

"L'Offre devrait renforcer davantage la visibilité du Club de Bruges en tant qu'entreprise commerciale dans le secteur du football, créer une nouvelle base d'actionnaires à long terme, permettre aux supporters de devenir actionnaires et fournir des liquidités à Grizzly Sports NV", ont ajouté les champions de Belgique. "L'Offre facilitera en outre l'accès aux marchés de capitaux qui, à l'avenir, pourront contribuer à financer une croissance supplémentaire et à consolider encore les opérations du Club de Bruges et sa situation financière".

Les 'Blauw & Zwart' précisent cependant que l'Offre sera disponible dans un futur proche "sous réserve des conditions de marché, et sous réserve de l'approbation du prospectus par l'Autorité belge des services financiers et des marchés (la « FSMA ») et d'autres considérations pertinentes".

"Il s'agit d'une évolution historique pour l'ensemble de la communauté du Club de Bruges", a réagi le président du Club Bart Verhaeghe, qui conservera son poste tout comme le CEO Vincent Mannaert. "C'est la prochaine étape logique de son développement. Notre ambition est de continuer sur cette voie pour développer le club encore plus loin, en s'appuyant sur cet héritage, sur la même éthique de travail et sur le même élan qui ont fait de nous un club si passionné."