Pour faire évoluer ses fameux buffets, le Club Med va renforcer ses liens, déjà anciens, avec l'Institut Paul Bocuse qui formera ses futurs chefs.

L'école basée à Ecully, près de Lyon, ouvrira en septembre un diplôme en cuisine spécialisée village de vacances ("Culinary Resort Management"), ont indiqué mardi les deux parties lors d'une conférence de presse.

Cette formation en alternance sera ouverte aux étudiants de l'IPB, aux titulaires d'un bac+2 en cuisine et aux collaborateurs du Club Med. "Ceux qui intègreront cette formation et iront jusqu'au bout auront automatiquement un job chez nous", a assuré le DRH du Club Med Olivier Bergeret.

L'objectif est que les futurs diplômés puissent accéder au poste de chef de cuisine d'un village deux ans après leur sortie de l'école.

Dans un premier temps, cette formation devrait accueillir une douzaine d'élèves. "Nous allons commencer prudemment. Après, on verra si on peut accélérer le processus", a indiqué le directeur de l'école Dominique Giraudier.

C'est la première fois que l'IPB ouvre une formation en alternance.

M. Giraudier a indiqué que l'école réfléchissait à l'ouverture d'une formation similaire dans le domaine des réceptions avec le traiteur Potel et Chabot. "On peut aussi imaginer dans un second temps une extension de ce partenariat avec le Club aux métiers de l'hôtellerie", a-t-il dit.

L'IPB et le Club Med, dont le service des ressources humaines est basé à Lyon, collaborent depuis une dizaine d'années. L'accord signé mardi prévoit également que l'école aidera les cuisiniers du Club à se perfectionner.

Alors que le Club suit une stratégie de montée en gamme, il leur faut en effet s'adapter aux évolutions sociétales, comme le véganisme, "qui connaît un vrai +push+ chez nos clients anglais", a noté le directeur du groupe pour l'Europe, Afrique et Moyen-Orient Gino Andreetta.