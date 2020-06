Milton Glaser, qui a imaginé le logo iconique "I love New York", est décédé à Manhattan vendredi, jour de son 91e anniversaire, rapporte le New York Times, citant l'épouse du défunt. L'homme a succombé à une crise cardiaque et souffrait également d'une insuffisance rénale.

M. Glaser a notamment cofondé le New York Magazine et a dessiné l'emblème de la non moins iconique brasserie Brooklyn, créée en 1988 et considérée comme une des pionnières sur le marché brassicole artisanal américain.

Né dans le Bronx en 1929, Milton Glaser s'est rendu célèbre en réalisant pour le compte de l'État de New York dans les années '70 le logo "I love New York", consistant simplement en un lettrage noir et un cœur rouge sur fond blanc.

L'homme s'est ensuite imposé comme l'un des designers new-yorkais les plus connus dans le monde. En 2009, il a été récompensé de la National Medal of Arts, la plus prestigieuse distinction du milieu artistique remise par le gouvernement.

Différents théâtres, bars et usines ont sollicité ses talents. Milton Glaser a réalisé des dizaines de logos d'entreprises et a dessiné des posters de la série à succès "Mad Men" ainsi que la fameuse affiche de Bob Dylan où la silhouette noire du chanteur est vue de profil, avec une chevelure particulièrement colorée.