Du lait, des fromages, du beurre, des glaces et maintenant des pommes et des poires équitables : la coopérative Fairebel a véritablement tracé son sillon depuis sa création par une poignée d’enthousiastes pour soutenir des agriculteurs en difficulté. Les pommes Jonagold et les poires Conférence Fairebel sont donc la nouvelle proposition de cette coopérative née à la suite de la crise du lait de l’été 2009.