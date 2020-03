La crise du coronavirus alimente la fièvre du puzzle.

Confinés chez eux, les gens sont à la recherche de distractions autres que la télévision et l'ordinateur. Une conséquence sur les ventes de puzzle, en hausse. "Le nombre de commandes de puzzles, de jeux de société et de jeux éducatifs et créatifs a augmenté de manière considérable depuis le début de la crise", affirme le fabricant de jouets Jumbo.

Selon le "NPD Market Overview Report Belgium" de janvier 2020 établi par l’agence américaine d’études marketing NPD, une croissance de 13 % se dessinait déjà fin décembre 2019 pour la vente de puzzles en Belgique par rapport à l’ensemble de la vente en 2018.

"Les puzzles peuvent se faire seul mais aussi à plusieurs, ce sont des jeux particulièrement prisés par la population. Nous le remarquons aux commandes, qui ont énormément augmenté", explique Jesse Pijpers, Marketing Manager Benelux chez Jumbo.

Lors de la semaine de l'annonce du lockdown, une augmentation "de pas moins de 438,50 % de la vente en ligne de tous les puzzles et des jouets éducatifs", a été enregistrée.