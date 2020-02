Ce n'est pas une blague: l'épidémie de coronavirus impacte directement le groupe qui produit la bière "Corona".

Après de nombreuses blagues liées à l'homonymie entre le coronavirus et la bière "Corona", voilà une nouvelle qui ne fait plus rire. Et surtout pas le groupe brassicole.

En effet, d'après un sondage YouGov, relayé par BFM TV, la bière mexicaine pourtant prisée des Américains subit de plein fouet ses références avec le nouveau virus apparu en Chine et qui touche désormais une bonne partie du monde entier.

Si l'on en croit le sondage, 80% des Américains avaient une image positive de la bière "Corona" fin 2019 mais ils ne sont plus désormais que 50% en février. Ce n'est pas tout puisque la part d'Américains qui comptent acheter cette bière dans les prochaines semaines est tombée à 5%, soit le plus bas niveau depuis deux ans.

Autre preuve de ce déclin: les actions du groupe Constellation Brands qui produit la "Corona" ont chuté de plus de 8% à la bourse de New York cette semaine.

A noter que comme le relaient nos confrères français, il existe un précédent. En effet, un autre cas d'homonymie néfaste s'était produit dans les années 1980. A cette époque, l'apparition du Sida ("Aids" en anglais) avait fait chuter de 50% les ventes d'un bonbon américain appelé... "Ayds". Bonbon qui avait finalement été retiré du marché. Ce qu'on ne souhaite évidemment pas à la "Corona".