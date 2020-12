Si le Covid-19 a déjà terrassé l’emploi, le pire reste encore à venir Entreprises & Start-up Isabelle Lemaire

© JL Flemal Logiquement, ce sont les emplois dans les secteurs d’activités fortement pénalisés par l’épidémie et les mesures imposées par le gouvernement qui ont le plus souffert.

La liste des entreprises qui licencieront collectivement ne cessera de s’allonger. C’est une certitude, et le pire reste à venir. La crise économique résultant de la crise sanitaire, dont on ne voit pas la fin, est d’une violence inouïe et devrait se faire sentir pendant des années encore. De plus, l’épidémie a changé les habitudes des consommateurs (e-commerce, mobilité, choix de filières locales, loisirs), peut-être durablement, conduisant à la disparition de certaines fonctions… et à la création de nouvelles.