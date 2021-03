Ben Jansen, Chief Commercial Officer (CCO), quitte DPG Media Belgium. Après une carrière de 14 ans au sein du groupe de médias, il va commencer à travailler comme directeur de la stratégie chez Alychlo, la société d'investissement de l'entrepreneur Marc Coucke.

C'est ce qu'a annoncé ce vendredi DPG Media, la société à l'origine de VTM, Het Laatste Nieuws et Q-Music, entre autres. Jansen met fin à une période au sein de DPG Media au cours de laquelle il a fusionné les équipes de vente de De Persgroep Publishing et de Medialaan en une seule équipe qui met en place l'avenir numérique de DPG Media.

Un successeur dans quelques semaines

Selon Kris Vervaet, CEO de DPG Media Belgium, l'équipe de vente de DPG Media a connu des années difficiles. "Grâce à son expertise et à son solide leadership, Ben a réussi à mettre en place une équipe talentueuse et solide qui est là pour nos annonceurs et qui prend stratégiquement la bonne direction."

"Quitter DPG Media n'est pas une décision facile. Après tout, dans ces murs, vous faites chaque jour la différence sur le plan économique et social. Quatorze années intenses m'ont façonné, en tant que professionnel et en tant que personne", a déclaré M. Jansen.

Son successeur sera communiqué d'ici quelques semaines.