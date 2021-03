Le domaine viticole de Mellemont a été vendu Entreprises & Start-up Stéphane Tassin

© JC Guillaume Pierre Rion avait créé le domaine de Mellemont avec Étienne Rigo et François Vercheval.

Pierre Rion, qui est aussi président de l’association des vignerons de Wallonie, avait créé le domaine de Mellemont en 1993 en compagnie d’Étienne Rigo et de François Vercheval. À l’époque, ils furent les pionniers du retour de la vigne dans le sud du pays. Vingt-huit ans plus tard, ils ont fait des émules et leur domaine produit chaque année une moyenne de 20 000 bouteilles.