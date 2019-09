Plus de 8 heures d’explications. C’est ce qu’il aura fallu aux représentants de Nethys, dont Pierre Meyers (président) et Stéphane Moreau (directeur général), et à ceux du cabinet de consultance McKinsey, tous réunis samedi à Liège, pour expliquer aux administrateurs de l’intercommunale publique Enodia (ex-Publifin), qui n’est autre que la maison-mère de Nethys, les tenants et aboutissants de la vente annoncée de la majorité du capital des actifs logés au sein de VOO S.A. (réseau des câblo-distributeurs VOO et Brutélé, société Be TV et call-centers) au fonds d’investissement américain Providence.