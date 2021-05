Le fondateur de Movify ouvre le capital de sa scale-up aux salariés et rehausse ses ambitions Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© Movify De gauche à droite: Adrien de Pascal, Charles Regout, Louis Cornet (fondateur et CEO) et John Casse.

Louis Cornet a hésité à permettre, d’entrée de jeu, à tous les salariés de devenir actionnaires de Movify. Il a finalement préféré y aller par étape et soumettre l’entrée dans le capital à quatre critères : occuper un poste de manager ou de directeur ; avoir des évaluations annuelles “performantes” ; être un bon ambassadeur des valeurs de l’entreprise ; être aligné sur les ambitions de croissance. Les six personnes répondant à ces critères ont eu la possibilité d’investir dans Movify un montant compris entre 5.000 et 100.000 euros chacun. Trois d’entre eux, en fin de compte, sont devenus actionnaires et associés de Louis Cornet. Avec quels montants investis et quelle part du capital ? Motus ! “C’est une part minoritaire, précise le CEO , mais elle est plus que symbolique. À terme, si le système est confirmé, je suis tout à fait prêt à céder la majorité de contrôle de la société. Pour moi, ce serait le plus beau des exits !”.