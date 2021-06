Le fonds belge Scale II réalise son 3e investissement dans le spécialiste de la respiration Moonbird Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© Shutterstock L'objectif de Moonbird est de sensibiliser les personnes à leur respiration et, surtout, les aider à retrouver le bon rythme respiratoire en cas d'anxiété.

Basée à Keerbergen (Brabant flamand), la start-up Moonbird a été fondée en 2019 par Stefanie Broes, docteur en sciences pharmaceutiques, et son frère Michael (ex-Degroof Petercam). Ils ont imaginé un appareil portatif, intuitif et tactile, pour sensibiliser les personnes à leur respiration et, surtout, les aider à retrouver le bon rythme respiratoire en cas d'anxiété, de stress ou de troubles du sommeil. Le dispositif développé par Moonbird se compose d'un coach numérique et d'un petit appareil tactile qui tient dans la paume de la main.