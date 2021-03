Comme son patron Mathis André, 21 ans, la start-up montoise Faqbot a atteint l’âge adulte. Et à l’heure des choix difficiles pour la croissance à venir, ce jeune spécialiste des chatbots, ces robots conversationnels, n’a pas hésité trop longtemps. "C’était soit lever des fonds, engager cinq développeurs et retourner aux pertes alors qu’on avait atteint la rentabilité, soit s’adosser à un partenaire solide", nous explique Mathis André. "Nous avons des clients communs, on avait déjà mis sur pied des synergies, et entre le patron de Destiny, Daan De Wever et moi, le courant passe parfaitement. De plus, le type de clients de Destiny est ce qui me plaît le plus : des groupes très agiles, pas trop grands, comme Decathlon ou Hubo, qui permettent d’envisager de belles perspectives".