La société Oqton, créée aux Etats-Unis et basée à Gand, vient de lever près de 33 millions d'euros auprès de Fortino Capital, du fonds d'investissement de la Région flamande PMV et du groupe Sandvik. L'équipe fondatrice d'Oqton (Samir Hanna et Ben Schrauwen), ainsi que plusieurs business angels ont également mis au pot.

Oqton est active dans les solutions d'intelligence artificielle (IA) pour l'industrie manufacturière, secteur qu'elle entend "bouleverser". L'entreprise propose une solution combinant plusieurs fonctions de logiciels de fabrication sur une seule et même plateforme, ce qui permet "un degré inédit d'automatisation et d'optimisation basées sur l'IA". Ses fondateurs ont fait leurs armes dans la Silicon Valley avec l'entreprise Autodesk.

"Un degré inédit d'automatisation"

L'entreprise propose une solution combinant plusieurs fonctions de logiciels de fabrication sur une seule et même plateforme, ce qui permet "un degré inédit d'automatisation et d'optimisation basées sur l'IA". Ses fondateurs ont fait leurs armes dans la Silicon Valley avec l'entreprise Autodesk.

Les fonds récoltés seront utilisés pour poursuivre le développement de la plateforme, tout en étendant les partenariats commerciaux de la société dans différents domaines et sur plusieurs marchés.