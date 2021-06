"Développement durable". Caricaturons et gardons un point positif de la crise du Covid-19: cette notion est sortie des cercles citoyens et militants pour toucher la société dans son ensemble et les entreprises s'en emparent de plus en plus. Les multiples plans de relance et initiatives aux accents environnementaux ont permis de donner un coup de fouet aux intentions énoncées jusqu'alors par les différents niveaux de pouvoirs.

C'est cette impulsion qu'a voulu mettre en avant l'UWE (l'Union Wallonne des Entreprises), en partenariat avec le SPW (Service Public Wallon), lors de la table ronde axée sur les objectifs de développement durable organisée ce mardi matin au sein de l'entreprise de phytothérapie Tilman (province de Namur), avec comme invitée d'honneur la Reine Mathilde, également ambassadrice des Objectifs de Développement durable des Nations Unies.