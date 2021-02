Le groupe industriel Atlas Copco, spécialisé notamment dans les compresseurs, veut engager plus de 130 personnes cette année en Belgique. Rien que pour son site de recherche et développement et de production à Wilrijk (province d'Anvers), Atlas Copco compte engager 113 personnes.

Le groupe emploie déjà plus de 3.000 personnes à Wilrijk. Mais une vingtaine de personnes sont également recherchées pour le département des ventes situé à Overijse (Brabant flamand) et pour le centre de distribution de Hoeselt (province de Limbourg).

L'entreprise dit avoir pour ainsi dire digéré l'impact de la crise sanitaire et entrevoir à nouveau des signaux positifs sur ses marchés. Le groupe suédois, qui a beaucoup investi à Wilrijk, veut également ancrer davantage encore sa présence en Belgique.