Le groupe belge de construction et d'immobilier Besix va coopérer à la construction de la plus haute tour d'Afrique, à Abidjan (Côte d'Ivoire). La société l'a annoncé lundi dans un communiqué de presse. PFO Africa, le développeur et concepteur du projet, a confié à Besix la gestion du site et l'exécution des travaux de génie civil de la F-Tower à Abidjan. Le projet, soutenu par le ministère ivoirien de la construction, de l'habitat et du développement urbain, est une initiative de la Côte d'Ivoire, principale puissance économique d'Afrique francophone.

"Besix est particulièrement fier de participer à la construction de la F-Tower. Il s'agit de notre deuxième contrat en Côte d'Ivoire, un pays au climat d'affaires favorable et à l'économie dynamique", a déclaré Pierre Sironval, directeur général adjoint. "Avec PFO Africa, nous avons trouvé un partenaire de grande qualité. Ensemble, nous construisions déjà l'une des plus grandes usines de production d'eau potable d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes impatients de renforcer notre partenariat en participant à la construction d'un bâtiment aussi emblématique que la F-Tower."

La F-Tower, dont l'architecte est Pierre Fakhoury, sera située dans le quartier du Plateau, au cœur d'Abidjan. La tour, qui fait partie des plans de développement de la ville depuis 1970, sera la sixième tour du quartier administratif de la ville. Les travaux de Besix commenceront ce mois-ci. Les fondations existantes serviront de base.

Besix est un groupe belge de premier plan, basé à Bruxelles et actif dans 25 pays et sur 5 continents dans les secteurs de la construction, du développement immobilier et des concessions. Parmi ses projets les plus connus figure la construction de la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, à Dubaï.