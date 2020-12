Le groupe belge Mediahuis a conclu le rachat de l'entreprise de presse néerlandaise NDC, éditeur de plusieurs journaux dont le Dagblad van het Noorden et le Leeuwarder Courant. Lundi, l'autorité de concurrence néerlandaise ACM avait donné son feu vert pour l'opération, imitée peu après par le comité d'entreprise de NDC. Toutes les conditions étaient donc réunies pour poursuivre le rachat du groupe, a indiqué Mediahuis ce mercredi. "Une nouvelle étape va démarrer. L'objectif de Mediahuis à court terme est désormais de faire de NDC un groupe fructueux et sain sur le plan financier", a indiqué dans un communiqué de presse Gert Ysebaert, CEO de MediaHuis Groep. Les deux entreprises avait déjà conclu un accord de principe au mois de septembre.

L'éditeur NDC est responsable de dix quotidiens et d'une dizaine de magazines dans trois provinces des Pays-Bas. Elle emploie près de 600 personnes. De son côté Mediahuis, également présent en Irlande, élargit encore un peu ses horizons chez nos voisins du nord puisque le groupe est déjà propriétaire de NRC, nrc.next, De Telegraaf et de journaux régionaux dans les provinces du Limburg, de Noord- et Zuid-Holland.