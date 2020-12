Ce mardi, le groupe belge Ontex vient d'annoncer l'inauguration d'une installation photovoltaïque impressionnante sur le toit de son usine de Valverde del Majano , en Espagne : 6 900 panneaux ont été installés sur le toit de l'usine, ce qui en fait, informe Ontex dans un communiqué.

Objectif pour l'entreprise : réduire ses émissions de CO2 et alimenter ses usines au moyen d'énergies renouvelables. "Nous pouvons désormais produire une grande partie de l'électricité dont nous avons besoin pour fabriquer des produits d'hygiène essentiels. C'est une nouvelle étape vers notre objectif d'avoir des activités neutres en carbone d'ici 2030. Nous atteindrons cet objectif grâce à la production d'énergie renouvelable sur place, à l’économie d'énergie, à l'achat d'énergie provenant de sources renouvelables et à la compensation des émissions de carbone par des projets de reforestation", indique Annick De Poorter, vice-présidente d'Ontex pour la recherche et le développement, la qualité et la durabilité.

Ontex n'en est pas à son coup d'essai dans ce domaine. "Depuis 2017, toutes les usines européennes d'Ontex dans neuf pays fonctionnent à 100 % à l'électricité provenant de sources renouvelables, combinant la production sur site et l'achat d'électricité renouvelable via des certificats d'attribut énergétique. 70 % des usines Ontex situées à travers les cinq continents fonctionnent à partir d’électricité provenant de sources renouvelables", ajoute-t-elle.

1 500 tonnes de CO2 en moins par an

Le projet a été financé et mené par une autre société belge, Menapy, avec qui Ontex avait déjà collaboré pour un projet similaire à Eeklo, en Belgique cette fois. "Ce projet marque une étape importante pour Menapy sur le marché ibérique. Il cristallise notre longue expérience dans les projets solaires industriels sur les toits en Belgique et confirme que notre service "Solar as a Service" peut apporter une importante plus-value aux industries à forte consommation en Espagne. Ontex a des objectifs clairs et ambitieux en matière de durabilité et d'économie d'énergie et grâce à ce projet, nous les aidons à atteindre ces deux objectifs, sans l’investissement", détaille Tom Pollyn, manager partner chez Menapy.

A Valverde del Majano, l'installation solaire produira "3 900 MWh d'énergie verte par an, ce qui correspond à la consommation moyenne de 1 000 ménages". De quoi économiser "1 500 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 23 000 arbres, sur une période de 30 ans", précise le directeur de l'usine espagnole.