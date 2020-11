Besix s'est vu attribuer, dans le cadre d'une co-entreprise avec la société Donati, le chantier de la "Route Nationale 318 Valfabbrica". "Le contrat, d'une valeur de plus de 80 millions d'euros, consiste à doubler la route nationale 318 sur une distance de 3,1 kilomètres dans la municipalité de Valfabbrica, dans la province de Pérouse (Ombrie). Ce tronçon de route comprend les tunnels de Picchiarella et de Casa Castalda, d'une longueur respective de 874 mètres et de 1.545 mètres, ainsi que le viaduc de Tre Vescovi et le pont du Calvario", explique Besix dans un communiqué.

La nouvelle route permettra d'améliorer la connexion et la circulation entre les villes de Pérouse et d'Ancône.

Les travaux s'étaleront sur une durée de 42 mois.