Il s'agit du duo formé par le groupe événementiel Profirst et John Alexander Bogaerts (fondateur du cercle B19). Lequel duo a donc été préféré au consortium emmené par Isabelle Simon, la directrice actuelle du club d’affaires bruxellois.

Dans ce consortium, on trouvait notamment la chambre de commerce bruxelloise BECI, Partena et Roland Cracco (Interparking). Le tandem Profirst-Bogaerts proposait 250.000 euros et le consortium 275.000. Fragilisé, le Cercle de Lorraine a été placé en procédure de réorganisation judiciaire.

