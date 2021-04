Le 23 avril dernier, l'OPA (offre publique d'achat) d'Orange sur Orange Belgium se clôturait. Sans surprise, plusieurs actionnaires minoritaires s'étaient clairement affichés contre, dont Polygon Global Partners, qui, à lui seul avec ses 5,29 % de parts, pouvait bloquer un éventuel rachat forcé (squeeze out). Ce squeeze out aurait été possible si Orange avait récupéré au moins 95% des parts. Cela lui aurait permis de sortir Orange Belgium de la cotation à la Bourse de Bruxelles, comme l'opérateur le souhaitait.

Forte mobilisation des actionnaires minoritaires

Et depuis, suspense, le résultat de l'opération était attendu pour ce 27 avril. On peut donc constater que c'est un échec pour la maison-mère qui a réussi à atteindre le seuil de 74,68% des parts du capital, alors qu'elle possédait 53% avant l'OPA. Plus de 25% des actions sont donc encore entre les mains d'actionnaires minoritaires. Ceux-ci se sont donc mobilisés pour faire capoter le rachat. Pour rappel, ces derniers ne voulaient pas céder leurs parts au prix de 22 euros par action proposé par Orange, estimant que la valeur de l'opérateur belge était sous-estimée.

Au total, 12.997.651 actions Orange Belgium ont tout de même été apportées à l'offre, représentant 21,66 % du capital social d'Orange Belgium et 46,10 % du nombre total des actions faisant l'objet de l'OPA. Le paiement aura lieu le 4 mai prochain.

Mais Orange ne compte pas s'arrêter là et décide de rouvrir son offre, du 28 avril au 4 mai. Le prix proposé ? Toujours 22 euros. Ultime provocation ou tentative de passage en force ?

-> Relire: Tensions dans le rachat d'Orange Belgique: "Orange essaie de tirer profit de l’inattention de certains investisseurs"





Plus d'informations à venir.