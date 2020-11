Sanofi propose d'acquérir Kiadis, une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans les produits d'immunothérapie à base de cellules au stade clinique, annonce ce lundi l'entreprise pharmaceutique française.

Les deux sociétés ont conclu un accord définitif aux termes duquel Sanofi lancera une offre publique d'achat, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions usuelles, en vue de l'acquisition de la totalité des actions de Kiadis à raison de 5,45 euros l'action, pour une valorisation totale d'environ 308 millions d'euros.

Kiadis est une société spécialisée dans le développement de médicaments innovants à base de cellules NK (natural killer) "prêtes à l'emploi", pour le traitement de maladies engageant le pronostic vital. Ces cellules proviennent de donneurs sains et identifient les cellules cancéreuses. Elles peuvent avoir de nombreuses applications et être utilisées pour le traitement de différents types de tumeur.

Kiadis, installée à Amsterdam, est cotée sur Euronext Amsterdam et Euronext Bruxelles depuis 2015, sous le symbole KDS.

L'action est montée en flèche après l'annonce (+239%) à Amsterdam, à 4,97 euros. Cependant, on reste loin des 14 euros atteints en 2018. La cotation à Bruxelles est restée plus "timide" (+10%).

"L’ambition de Kiadis est de développer des médicaments innovants à base de cellules pour les personnes atteintes de maladies potentiellement mortelles ; cette transaction contribuera à sa réalisation", a indiqué Arthur Lahr, directeur général de Kiadis. "Après l’abandon de notre principal produit-candidat et notre réorganisation en 2019, Kiadis est repartie sur des bases entièrement nouvelles au début 2020 et se concentre désormais exclusivement sur sa plateforme exclusive et différentiée de développement de cellules NK obtenue à la suite de l’acquisition de Cytosen Therapeutics. L’offre de Sanofi témoigne du caractère unique de notre plateforme de cellules NK et de la rapidité avec laquelle Kiadis a réussi sa transformation. Le conseil d’administration de Kiadis considère à l’unanimité que Sanofi dispose des ressources et des assises financières pour accélérer le développement nos produits à base de cellules NK, pour le bénéfice des patients. Nous pensons que cette transaction présente un intérêt indéniable pour nos actionnaires", a-t-il encore ajouté.

Il faut reconnaître que ce coup de boost sera positif pour l'action, qui est en chute libre depuis cinq ans.