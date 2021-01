La prise de participation majoritaire dans Facq par le groupe GC, dont le montant et les modalités n'ont pas été dévoilés, doit permettre à l'entreprise belge de "poursuivre son développement et renforcer son ancrage national tout en bénéficiant de l'expérience et de la force d'un grand partenaire européen".

Facq assure que "les actionnaires familiaux belges" conservent une participation significative dans l'entreprise. Le management actuel continuera d'ailleurs à gérer et développer la société.

Le groupe GC, "acteur numéro 1 en Europe dans la distribution aux professionnels du secteur du sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation", s'est imposé comme le partenaire idéal, selon Facq, qui met en avant un partage d'état d'esprit et de valeurs "avec une grande importance accordée au personnel ainsi qu'une forte orientation client".

Facq a été créée il y a 140 ans et emploie près de 900 personnes. GC, présent dans 16 pays européens, regroupe près de 24.000 employés.

Le partenariat débutera officiellement une fois l'approbation du Réseau européen de la concurrence reçue, ce "qui devrait intervenir dans les prochaines semaines".