I.L. (avec Belga) et R. Meu.

La dernière entité de la filiale belge du tour-opérateur qui aurait pu être sauvée a déposé le bilan lundi.

Thomas Cook Belgique n’aura survécu que huit jours à la faillite de sa maison-mère britannique, emportée par un “tsunami fatal”, selon les mots de sa direction. Lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire organisé lundi au siège de l’entreprise à Zwijnaarde, la direction de la filiale belge du tour-opérateur a annoncé à son personnel et aux syndicats que Thomas Cook Retail Belgium, la dernière entité qui pouvait encore espérer être sauvée, a fait aveu de faillite.

Après les trois autres (Thomas Cook Belgium, Thomas Cook Retail et Thomas Cook Financial Services, qui avaient déposé le bilan le 24 septembre, le dernier domino est tombé. Thomas Cook Retail Belgium regroupait les 86 agences Neckermann ainsi que les cinq agences Thomas Cook en Belgique et employait 501 personnes.

Vendredi, la direction avait fait savoir qu’elle devait trouver 5 millions d’euros pour le 30 septembre, afin de payer les salaires d’octobre de ses employés. Une demande de procédure en réorganisation judiciaire, un moyen pour une entreprise au bord de la faillite de se protéger de ses créanciers pendant quelques mois, le temps de trouver un éventuel repreneur, devait être introduite.

L’argent nécessaire n’a pas pu être trouvé

“Malgré des entretiens très intensifs avec différentes parties jusqu’au dernier moment, il n’y a malheureusement pas eu d’accord pour trouver le financement nécessaire à court terme. À cause de cela, Thomas Cook Retail Belgium n’est pas en position de pouvoir continuer et réaliser avec succès à un concordat judiciaire. La direction de Thomas Cook Retail Belgium est donc aussi obligée de déposer le bilan de l’entreprise”, a indiqué le groupe dans un communiqué. “La direction regrette énormément de ne pas avoir pu trouver une solution pour cette entreprise rentable et pour ses employés passionnés”, est-il encore écrit.

Comme il s’agit d’une faillite et non pas d’un licenciement collectif, un curateur sera désigné et les 501 employés de Thomas Cook Retail Belgium ne pourront pas bénéficier de la protection de la loi Renault. Si leur employeur ne leur verse pas les indemnités auxquels ils ont droit (arriérés de salaire, indemnité de rupture), ils devront introduire une demande d’intervention auprès du Fonds de fermeture des entreprises.

Test Achats attentif à l’évolution des prix

L‘association de protection et défense des consommateurs a reçu près de 3000 appels depuis la semaine dernière. Elle invite toutes les personnes étant dans une situation particulière à la contacter au 0800 50 104. Test Achats a par ailleurs pris contact avec TUI pour lancer une promotion adressée aux voyageurs déçus : ceux qui n’ont pas encore entré leur demande de remboursement au Fonds de garantie peuvent donner un mandat à TUI pour le faire et partir en vacances avec l’opérateur plutôt qu’avec Thomas Cook.

”Nous serons particulièrement attentifs à l’évolution des prix dans ce secteur désormais dominé par un seul grand acteur” déclare également Julie Frère, porte-parole de Test Achats.

Ce week-end, 4700 vacanciers “Thomas Cook” (sur les 13000 au total à l’étranger au moment de l’annonce de la faillite) ont pris le chemin du retour via des vols organisés par le Fonds de Garantie Voyage. Ceux qui sont encore sur leur lieu de vacances aujourd’hui devraient être rapatriés au fur et à mesure jusqu’au 6 octobre., constate Test Achats.