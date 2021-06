Actif dans le secteur de la construction et de la promotion immobilière depuis 45 ans, le groupe Thomas & Piron a livré environ 850 maisons et 720 appartements à ses clients acquéreurs en 2020. L'entreprise a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 629 millions d'euros, en hausse de 8,4 % par rapport à 2019, et ce malgré le contexte lié à l'épidémie de coronavirus. La rentabilité du groupe, qui enregistre son meilleur résultat absolu depuis sa création, s'élève à 91 millions d'euros (+24 %).

De plus, le portefeuille des fonciers de très haute qualité, toujours valorisé à sa valeur d’acquisition, a augmenté, ce qui garantit l’activité sur le moyen et le long terme ainsi que des plus-values potentielles de plus de 150 millions d'euros.



Acquisitions en France et en Suisse

"Nous avons également poursuivi notre croissance à l’international : dans le nord de la France, avec l’acquisition de Maisons Thorel Roucou, constructeur de maisons individuelles, et en Suisse avec l’acquisition du groupe de construction et génie civil Dumas qui réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 40 millions d'euros", souligne Edouard Herinckx, administrateur délégué du groupe Thomas & Piron.

Suite à ces acquisitions, 165 nouveaux collaborateurs suisses et français ont rejoint le groupe, portant l'effectif à près de 2400 personnes (dont 1500 ouvriers), soit une augmentation totale, y compris la croissance interne, de 12.5 %.

En outre, Thomas & Piron a diversifié son financement en s’adressant pour la première fois aux investisseurs institutionnels : une levée de fonds de 33 millions d'euros, collectés en un jour en décembre 2020, a été réalisée au travers d’une double émission obligataire (à 2 et 4 ans).

Le début d’année 2021 a montré une croissance des ventes auprès des candidats acquéreurs de logements. Une conjoncture favorable qui conforte le groupe dans son ouverture à toute nouvelle opportunité de croissance en Belgique ou à l’étranger.