Selon Delhaize, mercredi est le jour le plus chargé de l'année. "Nous attendons aujourd'hui un demi-million de clients. C'est deux fois plus que lors d'un mercredi normal", expliqe la chaîne. Chez Colruyt aussi, le 23 décembre est traditionnellement le jour le plus chargé de l'année. "Nous constatons que les gens achètent en masse aujourd'hui", explique Delhaize. "Principalement des produits frais comme des plats de viandes, des huitres ou du homard".

Pour éviter une trop grande affluence, les magasins de Delhaize ont ouvert mercredi une heure plus tôt à 07h00. Ce sera aussi le cas jeudi mais les magasins fermeront plus tôt.

Malgré une forte affluence, il n'y a, selon la chaîne, pas de problèmes d'approvisionnement.

Colruyt s'est également "préparé de toutes les manières possibles" pour la période de fin d'année "très chargée", a déclaré une porte-parole. "C'est toujours une période chargée, qui l'est encore plus en raison de la pandémie de coronavirus." De plus, selon elle, le 23 décembre est le jour le plus chargé de chaque année.