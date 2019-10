Entreprises & Start-upInterview Le Kikk festival, l’incontournable rendez-vous geek ouvert au grand public Maryam Benayad

Si vous n’avez jamais entendu parler du KIKK festival, c’est que le monde digital n’est pas encore totalement à votre portée. C’est du moins l’avis de la planète geek, pour qui la 9e édition de ce festival international des cultures numériques et créatives qui se tient, chez nous, en Belgique, est The Place To Be.