Créée mi-2019, la société bruxelloise Optimist Brew affiche de belles ambitions. Rencontre.

Faire du neuf avec du vieux (du très vieux, même !). Le "kombucha", c’est un peu ça. Des historiens situent l’origine de cette boisson fermentée à base de thé en 220 avant J.-C. dans la région de Mandchourie, en Chine. Les guerriers en buvaient, paraît-il, pour être immortels. Deux millénaires plus tard, moyennant des recettes mises aux goûts du jour et un retour à certaines valeurs (le bio, le bien-être, l’authenticité…), le kombucha a fait un retour en force ces dernières années. Au point que cette boisson, qui se positionne comme une alternative aux sodas ultra-caloriques (*), brasse énormément de dollars et d’euros.