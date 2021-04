Libre Eco week-end | Le dossier

Il est tombé dedans quand il était petit. Fils de commerçant indépendant dans le centre de Liège ("articles cadeaux, papeterie, imprimerie"), Pierre Conrardy dirige aujourd’hui, c’était son ambition depuis la fin de son adolescence, une grande surface en région liégeoise. "Les gens devront toujours manger. Ces commerces essentiels ne fermeront donc jamais, même en temps de guerre, et on le voit aujourd’hui", dit-il. L’homme est à la tête d’un Intermarché à Beyne-Heusay, l’une des communes les plus densément peuplées de Belgique. D’une surface de 2 300 m², ce qui n’est pas rien, le magasin fait face à une rude concurrence aux alentours : Carrefour, Colruyt, Spar, Aldi, Lidl…