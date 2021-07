Vertuoza, le "couteau suisse" numérique pour les PME du bâtiment, séduit les investisseurs Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© vertuoza Les trois fondateurs de Vertuoza : Kévin Vermeulen, Antoni Di Fillipo et Dominique Pellegrino.

On a rarement vu, en Wallonie, une start-up suscitant un tel engouement alors qu’elle a encore beaucoup à prouver. Son nom ? Vertuoza. La jeune pousse, originaire de Montignies-sur-Sambre mais dont les bureaux se trouvent à Nivelles, n'a pas encore deux ans d'existence et elle vient de boucler une première levée de fonds. Une levée qui surprend, d’abord, par son montant : 1,2 million d’euros. Lors d’un premier tour, une start-up belge du secteur numérique lève généralement entre 200.000 et 500.000 euros.