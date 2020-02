Il est 8 h 30 dans le métro bruxellois, bondé à l’heure de pointe. Un homme est en colère, on vient de "".Il ne s’agit pas du nom d’un gadget de l’armée mais bien d’une paire de chaussures, des baskets, ce que l’on appelle plus communément des sneakers, comme aux États-Unis. Vendue à plus de 100 millions d’exemplaires, la Air Force est un des produits phares de la gamme Nike.

Plus qu’un phénomène de mode, c’est un véritable marché qui se décline sous nos pieds et qui représente, à lui seul, près de 50 % du marché de la chaussure dans le monde. Un secteur en forme olympique depuis 2013, date de renaissance de cette basket, et qui devrait atteindre les 100 milliards de dollars en 2025.