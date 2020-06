Libre Eco week-end | Le dossier

Officiellement, personne n’est en mesure, aujourd’hui, d’avancer le moindre chiffre concernant les ventes de vélos en Belgique depuis le début de l’année. Et, encore moins, depuis l’imposition, mi-mars, du confinement de toute une population et de la mise à l’arrêt, partielle à tout le moins, de toute une économie pour cause de pandémie de Covid-19. Mais tout le monde a pu s’en rendre compte de visu : le vélo est à la fête et, pour le marché belge du cycle (vélos traditionnels et vélos à assistance électrique ou VAE), ce fichu virus a agi comme un puissant dopant.