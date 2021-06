"Le marché européen du coworking est en retard" Entreprises & Start-up Charlotte Mikolajczak

© Shutterstock

C’est au titre d’organisateur de la conférence internationale et itinérante Coworking Europe que la société belge Social Work Places a décidé de se pencher sur l’essor des chaînes de coworking en Europe et leurs sources de financement. “Parce que le travail à distance est en explosion et qu’il était utile de savoir si l’Europe était préparée à ce rush”, indique Jean-Yves Huwart, fondateur et CEO de Social Work Places.