La banque privée Degroof Petercam annonce ce vendredi un bénéfice net de 40 millions d'euros en 2020, contre 20,2 millions en 2019, année qui avait été marquée par des dépenses importantes notamment dans le réseau informatique.

Le bénéfice opérationnel est stable à 80 millions d’euros. Les revenus nets totaux sont eux en légère baisse : 469,2 millions d’euros, contre 480,6 millions en 2019. Le total des actifs nets de la clientèle s’élève à 75 milliards d’euros (74,7 milliards fin 2019).

“2020 restera comme une année à part. Pour ce qui concerne notre maison, la pandémie n’aura pas été un moment de résignation, mais de résilience, et nous avons obtenu de solides performances pour nos clients. Malgré les circonstances difficiles de marché et la crise sanitaire liée au Covid-19, le modèle diversifié des activités de Degroof Petercam a montré une indiscutable résilience traduite par une augmentation record des actifs au sein de l’Asset Management et des résultats exceptionnels de l’activité de marché en Investment Banking”, souligne le CEO Bruno Colmant dans le communiqué.