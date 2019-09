Entreprises & Start-up Le monde politique liégeois encore éclaboussé par Nethys Stéphane Tassin

La vente de Win a-t-elle été réalisée dans les règles ? Un nouveau document laisse penser que non.

Réunis en commission des pouvoirs locaux, jeudi, les députés wallons, qui en sont membres, interpellaient le nouveau ministre Pierre-Yves Dermagne (PS) sur les ventes probables de Voo et d’autres structures sous-filiales de Nethys. Il y a quelques jours, on apprenait, en effet, que Nethys avait négocié une offre de rachat de Voo avec un fonds américain et celle de Win avec une société appartenant à François Fornieri, administrateur chez Nethys.sse penser que non.(...)