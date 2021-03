Le mot "normal" banni des cosmétiques d'Unilever : "Certaines personnes pouvaient se sentir discriminées"

La Libre Eco avec AFP

Le géant des cosmétiques Unilever a annoncé mardi avoir décidé de ne plus utiliser le terme "normal" pour ses produits et d'arrêter de retoucher les photos de ses mannequins, dans une nouvelle initiative visant à se montrer plus inclusif.