Le nombre de Belges explose sur la plateforme d'enchères d'objets d'art et culturels Catawiki Entreprises & Start-up Vincent Slits

© D.R. La peinture de Smit fait partie des objets vendus pour des associations caritatives en Belgique en 2020 sur Catawiki.

La vente d’objets d’art ou culturels se numérise de plus en plus via diverses plateformes. En témoigne la popularité record dans notre pays de Catawiki, la plateforme d’enchères en ligne pour les objets d’exception la plus visitée d’Europe. "En 2020, Catawiki a accueilli plus de 110 000 Belges qui ont vendu ou acheté un objet. Cela représente une croissance de 50 % par rapport à l’année précédente et constitue un nouveau record. Notre communauté représente la population d’une ville comme Namur, c’est considérable", explique Cyrille Coiffet, directeur général du département "Arts et Antiquités" de Catawiki.