La seconde vague de l'épidémie de Covid-19 n'épargne pas les travailleurs des sociétés de transport en commun. Les usagers des bus wallons l'ont sans doute remarqué : ce jeudi, sur le site et l'application du Tec, un message avertissant de l'impact du coronavirus sur la circulation des bus et des trams s'affiche. En conséquence des chauffeurs malades ou écartés, de nombreux parcours sont supprimés, aujourd'hui et probablement dans les jours et les semaines à venir. La liste est à consulter sur le site et l'application.

Du côté de la SNCB, l'offre de trains reste maximale, même si elle sera adaptée en horaires plus light pendant les congés de Toussaint qui débutent lundi. Au sein de l'entreprise, le nombre de travailleurs malades (toutes pathologies confondues) ou mis en quarantaine Covid augmente. Selon les chiffres donnés par la SNCB, le taux d'absentéisme (pour maladie et quarantaine) chez les accompagnateurs de trains est actuellement de 13,4% et celui pour tous les membres du personnel est de 8,7%.