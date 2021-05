D'après un bilan du SPF Economie tout juste dévoilé, le nombre de vignerons a augmenté de près de 25 % en Belgique l'année dernière. En 2020, le pays totalisait ainsi 198 vignerons, professionnels et amateurs, contre 154 en 2019.

Les plus fortes progressions ont été constatées dans les provinces du Limbourg (37 vignerons contre 27 en 2019) et de Liège (21 vignerons contre 9 en 2019). La Flandre, avec 68 %, compte encore deux fois plus de vignerons que la Wallonie, mais cette dernière rattrape considérablement son retard. En 2019, 25 % des vignerons étaient wallons tandis qu'en 2020, ils étaient 32 %.

© SPF Economie

Au total, pas moins de 587 hectares ont été cultivés pour la production de vin en Belgique l'année dernière, avec 3 hectares de vignes en moyenne par viticulteur.

La Wallonie produit plus de vin

La Flandre compte plus de vignerons et d’hectares cultivés (326 hectares contre 260 en Wallonie), mais la Wallonie produit considérablement plus de litres de vin (surtout mousseux). Sur un total de 1.853.034 litres, 1.003.059 litres ont été produits en Wallonie, soit environ 10 % de plus qu’en Flandre.

© SPF Economie

Ceci s’explique principalement par une plus grande production de vin mousseux dans la province du Hainaut. La production de mousseux est en effet plus rentable par hectare que celle du vin non pétillant qui doit être limitée pour parvenir à une qualité minimale. Le Hainaut reste donc le plus grand producteur de vin en Belgique avec pas moins de 31 % de la production totale (568.936 litres de vin).