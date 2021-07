La nouvelle rame du métro bruxellois de type M7 a accueilli jeudi matin ses premiers voyageurs sur le réseau souterrain de la capitale. Après plusieurs mois d'essais à vide, le nouveau modèle de métro acquis par la STIB a circulé pour la première fois sur le réseau avec des voyageurs à son bord. Plus moderne, plus confortable et plus lumineuse, la nouvelle rame circule sur la ligne 1.

Cette première rame circule jeudi durant toute la journée sur la ligne 1, qui relie Gare de l'Ouest à Stockel. Pour l'instant, elle va s'insérer entre les autres métros de la ligne. Dans le courant du mois de juillet, 4 autres trains de métro M7 seront progressivement mis en service.

A partir du mois de septembre les nouvelles rames M7 seront intégrées dans l'horaire sur la ligne 1.

L'accord-cadre conclu en 2016 pour une durée de 12 ans prévoit une première commande ferme de 43 rames de métro de ce type.

La première d'entre elles est arrivée début juillet 2020. D'ici le 4e trimestre 2022, les 22 premières rames de la commande auront toutes été livrées et mises en service sur le réseau avec voyageurs.

Mise en service progressive

Dès le mois de novembre, la mise en service progressive des nouvelles rames M7 sur les lignes 1-5 permettra de libérer des rames MX oranges et de les mettre sur les lignes 2-6. Cela permettra de renforcer les fréquences de ces lignes 2-6 et d'offrir plus de confort aux voyageurs, particulièrement en heure de pointe.

L'intervalle de passage en heure de pointe passera alors d'un métro toutes les 3 minutes à un métro toutes les 2 min 30 sur les lignes 2-6. Ce qui représente 3.000 places supplémentaires par heure et par sens sur ces deux lignes.

Par la suite, lorsque la nouvelle signalisation de sécurité sera mise en service sur les lignes 1-5, les nouvelles rames supplémentaires permettront également de renforcer les fréquences de passage sur ces lignes. L'intervalle, en heure de pointe, passera alors d'un métro toutes les 2 min 30 sur le tronc commun à un métro toutes les 2 minutes. Ce qui représente 5.000 places supplémentaires par heure et par sens sur ces lignes sur le tronc commun Gare de l'Ouest - Mérode.

À termes, ces nouvelles rames permettront d'augmenter la capacité du réseau de métro bruxellois de 8.000 places par heure et par sens.

A plus long terme, ces nouvelles rames circuleront également sur la future ligne de métro 3, qui reliera Albert à Bordet.