Henri de Romrée ne souhaite pas continuer à collaborer avec le PDG Jean-Paul Van Avermaet. Le chasseur de têtes Egon Zehnder a récemment entamé une mission pour dénicher un candidat pour le remplacer, mais la société postale dément avoir délivré un mandat en ce sens, rapportent mercredi les titres Mediahuis. M. De Romrée était pressenti comme prochain PDG de bpost. Mais en interne, il a fait savoir il y a une dizaine de jours qu'il ne souhaitait pas rester au sein de la société. Il aurait de plus en plus de difficultés avec la façon dont Jean-Paul Van Aver­maet dirige bpost. Bien qu'il ait démissionné il y a dix jours, bpost n'a pas encore communiqué son départ.

L'actuel CEO de bpost est entre autres concerné par une enquête de l'Autorité belge de la concurrence, qui suspecte une entente illégale sur les prix entre différentes sociétés de sécurité et de gardiennage dont G4S (avec Securitas et Seris), qu'il dirigeait auparavant. Une enquête est aussi menée par le ministère américain de la justice, avec d'importantes conséquences pour le PDG et son entreprise. En effet, M. Van Avermaet ne peut plus se rendre aux États-Unis car il risque d'être arrêté pour être interrogé par le FBI.

Toujours selon les titres Mediahuis, le groupe bpost aurait commencé à rechercher un successeur. Le chasseur de têtes Headhunter Egon Zehnder a déjà approché divers managers pour remplir la mission à la tête de l'entreprise publique. Toutefois, une porte-parole de bpost a nié qu'un tel mandat ait été confié à Egon Zehnder.