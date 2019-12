Paul Lembrechts, administrateur délégué de la VRT, serait un des candidats les plus sérieux au poste de président du conseil d'administration de la banque publique Belfius, rapportent mercredi De Tijd et L'Echo, citant plusieurs sources proches du dossier. Jos Clijsters arrive à la fin de son mandat en tant que président de Belfius. La recherche d'un nouveau président du conseil a été lancée il y a plusieurs mois, avec aussi l'appui d'un chasseur de têtes. La liste de candidats potentiels s'est considérablement réduite et Paul Lembrechts (62 ans) fait partie des candidats les plus sérieux sélectionnés pour la "short list".

Il dispose d'une longue expérience, tant avec un actionnaire public que dans le secteur bancaire, commençant sa carrière en 1995 à la Générale de Banque (Fortis Banque), pour rejoindre ABN Amro et ensuite le Crédit Professionnel (BKCP).

Si Lembrechts obtient le poste, il devra probablement quitter le boulevard Reyers, car ces deux mandats sont difficilement conciliables. Son éventuel départ risque de tomber mal pour la VRT, car le nouveau gouvernement flamand a demandé au groupe de réaliser 12 millions d'euros d'économies à l'horizon 2024.

Belfius et son actionnaire public devront arrêter leur choix définitif avant la mi-février, car la Banque centrale européenne a besoin de deux mois pour évaluer si le candidat à la succession de Jos Clijsters

Selon l'intéressé, "ces rumeurs ne sont que de pures spéculations", et Belfius n'a pas commenté.